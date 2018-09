Un tanar de 26 de ani, din Fratautii Noi, judeţul Suceava, a fost dus sub escorta luni seara si incarcerat in Penitenciarul Botosani dupa ce pe numele sau Judecatoria Radauti a emis mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea. Mutuliga Cornel a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani de inchisoare pentru savarsirea de infractiuni la regimul rutier.El figura ca urmarit la nivel national si international. Tanarul a fost condamnat dupa ce a produs un accident mortal in timp ce era beat si se urcase la volan desi... citeste mai mult

