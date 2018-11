Tanar accidentat mortal la Cretesti, de un microbuz!

FATAL… In aceasta seara, un microbuz fara pasageri a lovit un pieton, pe care l-a omorat pe loc. Accidentul s-a petrecut pe DE 581, pe raza comunei Creteti. Victima este un tanar de 26 de ani, din satul Baltati, comuna Tatarani. Tanarul se deplasa pe marginea carosabilului si a fost acrosat de microbuzul care venea de la Husi si se indrepta spre Crasna. Din pacate, echipajul TIM sosit in cel mai scurt timp la fata locului, a incercat s ail resusciteze pe barbat, insa, din pacate, pana la urma nu a mai putut decat sa constate decesul. Soferul microbuzului nu consumase bauturi alcoolice, politistii testandu-l in acest... citeste mai mult