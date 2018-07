Răzvan Rentea, inculpat in dosarul triplului omor de la Apa, râmâne in arest preventiv. Tribunalul Satu Mare a respins cererea acestuia de inlocuire a masurii de arest preventiv cu cea la domiciliu. Rentea va ramane in arest preventiv cel putin 60 de...

Gazeta de Nord-Vest, 2 Iulie 2018