Politistii Biroului Rutier Vaslui efectueazã cercetãri fatã de un bãrbat de 24 de ani, din comuna Vãleni, bãnuit de sãvarsirea infractiunilor de conducere a unui autovehicul de cãtre o persoanã aflatã sub influenta bãuturilor alcoolice si conducerea unui autovehicul de cãtre o persoanã care nu detine permis de conducere. Pe 20 mai, in cursul serii, bãrbatul a fost identificat de politisti in timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Stefan cel Mare, din municipiul Vaslui. Politistii au stabilit faptul cã bãrbatul nu detine permis de conducere pentru nicio... citeste mai mult