Duminicã, 24 iunie, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Ruralã Barlad au probat activitatea infractionalã a unui bãrbat de 25 de ani, din localitatea Pochidia, bãnuit de comiterea infractiunii de santaj. Politistii au stabilit faptul cã, in cursul acestei luni, bãrbatul a intrat in posesia unor fotografii in care o tanãrã de 24 de ani este prezentatã in ipostaze indecente. Bãrbatul a amenintat-o cã ii va publica respectivele fotografii pe un cont de socializare. Pentru a renunta la publicarea acestora,... citeste mai mult