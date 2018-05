Joia trecutã, la sediul Politiei municipiului Husi s-a prezentat o femeie in varstã de 30 de ani, din municipiul Husi, care a predat politistilor o borsetã in care se aflau documente si suma de 6.167 de lei. Femeia a gãsit borseta pe strada Stefan cel Mare, pe partea carosabilã. Pe baza documentelor gãsite, politistii au stabilit faptul cã bunurile apartin unui bãrbat din comuna Berezeni. Acesta a fost invitat la sediul Politiei municipiului Husi, unde i-au fost predate documentele si banii. De remarcat si apreciat este atitudinea femeii, care a avut ca rezultat recuperarea in scurt timp, de cãtre proprietar, a bunurilor... citeste mai mult