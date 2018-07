Pe 11 iulie, in jurul orelor 20.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Husi au intervenit la sesizarea unei femei in varstã de 22 de ani, care a reclamat furtul autoturismului detinut de mama acesteia. În urma cercetãrilor efectuate, politistii au stabilit faptul cã suspect de savarsirea faptei este un tanãr de 19 ani, din localitatea Oteleni, judetul Vaslui. Persoana vãtãmata a intrat in incinta unui magazin din satul Oteleni si a lãsat autoturismul descuiat si cu motorul pornit. În absenta acesteia, bãrbatul sa urcat fãrã drept la volanul autoturismului si l-a condus pe drumul public, pe o portiune de aproximativ 250 metri. Într-o curbã, acesta a pierdut... citeste mai mult