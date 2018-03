Ieri, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Ruralã Vaslui au probat activitatea infractionalã a unui tanãr de 18 de ani, din comuna Puscasi, bãnuit de comiterea a trei infractiuni de furt calificat. Politistii au stabilit faptul cã, in perioada ianuarie – februarie, tanãrul a pãtruns in douã locuinte de pe raza localitãtii Puscasi si a sustras aparaturã electricã si audio-video, in valoare de aproximativ 1.000 de lei. Ulterior comiterii faptelor, acesta a valorificat bunurile la case de amanet. Prejudiciul a fost recuperat de politisti si restituit pãrtilor vãtãmate. Bãrbatul este cercetat de politisti si pentru o infractiune de furt... citeste mai mult