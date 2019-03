Tamponare spectaculoasa in Bariera Calarasi! Unul dintre soferii implicati acuza politia ca acopera soferul vinovat

Accident in Bariera Calarasi produs in urma cu cateva minute. La prima vedere, conducatorul autoturismului Skoda nu a acordat prioritate la schimbarea directiei de mers catre stanga, spre Hipodrom, si a intrat in autoturismul Mercedes care mergea spre Buzaului. Imediat a venit politia la fata locului. Soferita care se afla la volanul Skodei a avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportata cu ambulanta la spital. Informatiile au fost luate de la soferul Mercedesului si de la pasagerul acestuia din dreapta. Acesti sunt revoltati si acuza politia ca ar incerca sa ii scoata pe ei vinovati, pretinzand ca oamenii legii cunosc soferita de la... citeste mai mult

