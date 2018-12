La data de 10.09.2016, in jurul orei 22:30, politisti din cadrul Biroului Rutier l-au depistat pe un brailean, de 23 de ani, in timp ce conducea autoturismul pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiu. In urma verificarilor efectuate, politistii au...

Info Braila, 12 Septembrie 2016