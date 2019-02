Ieri seara, a avut loc un accident in cartierul Brailita, in zona ANL. Un barbat de 38 de ani a iesit din casa sa se duca sa isi ia tigari, insa atunci cand a coborat din masina s-a trezit cu o caruta in spatele lui si cu doi barbati intinsi pe jos....

Info Braila, 9 Iunie 2016