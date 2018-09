In cursul zilei de luni, un barbat, in varsta de 38 ani, din orasul Faurei, in timp ce conducea un autovehicul pe Calea Calarasilor, din municipiu, nepastrand distanta corespunzatoare, a tamponat in partea din spate, un vehicul condus de un brailean,...

Info Braila, 11 Iulie 2018