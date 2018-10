Fundaşul Gabriel Tamaş a declarat că la faza eliminării sale din minutul 44 al partidei cu Serbia trebuia să primească doar cartonaş galben şi a precizat că i-a fost teamă că naţionala va pierde meciul din cauza sa.

„Putea să se dea fault pentru că l-am şters puţin la ureche (n.r. - pe sârbul Mijat Gacinovic), s-a văzut. Dar s-a văzut şi că nu am avut intenţie. Am atacat mingea şi trebuia să primesc doar galben, aşa zic eu. Nu ştiu cum e cu regulamentul, dar nu a fost intenţie, nimeni nu vrea să ia roşu când vede atâţia suporteri lângă el. Am înţeles că în repriza a doua au fost câteva greşeli de arbitraj în defavoarea noastră, câteva galbene sau roşii, dar nu ştiu exact,... citeste mai mult

