Toată lumea discută de digitalizare, dar mai e nevoie de timp ca să se întâmple. Schimbările sunt complexe, nu e vorba doar de procese si IT, ci de o nouă strategie, pe minim 5 ani . Şi nu e aşa uşor să găseşti paşii ideali, având în vedere evoluţia din tehnologie. E mai uşor pentru un fintech, faţă de o bancă mare. Intrebarea nu e ce fac băncile in următorul an, ci ce va fi peste 5 ani. Poate nu se vor mai numi bănci, ci institutuţii financiare, dar cred că vor fi ok, a spus Tamás Erni, CEO Loxon Solution, în cadrul evenimentului Cum schimbă digitalizarea şi inteligenţa artificială creditarea de retail şi a IMM-urilor, organizat de Ziarul Financiar în colaborare cu... citeste mai mult