Un tânãr din Solesti care teroriza femeile din Zona Gãrii din Vaslui – pe care le pândea, le brusca si le smulgea posetele – a fost condamnat doar la o pedeapsã cu suspendare, fiind totodatã eliberat din arestul la domiciliu în care era plasat.

În luna martie a acestui an, la interval de o sãptãmanã, douã femei in varstã de 68 de ani, respectiv 57 de ani, au reclamat la Politie cã au fost talhãrite, ziua in amiaza mare, chiar in apropierea locuintelor lor, situate in zona Gãrii a municipiului Vaslui. Modul de operare era acelasi: dupã ce erau urmãrite, victimele erau atacate prin surprindere, bruscate si li se furau posetele. Talharul nu era...