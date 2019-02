Lavinia Zaha este o tânără mămică foarte talentată care are muzica în suflet de cțnd era mică.În familia lor se cântă de dimineața până seara. O parte din viața sa, dar și din pasiunile sale, Lavinia Zaha le-a destăinuit sătmărenilor în cadrul unui interviu acordat Gazetei de Nord Vest.

Reporter: Lavinia, pentru ca cititorii sa te cunoască mai bine, povestește-ne puțin despre începuturile tale în muzică.

Lavinia Zaha: Cânt de când mă știu,întotdeauna am fost pasionată de muzică. Am fost elevă a profesorului Berindei la Palatul Copiilor secțiunea muzică ușoară, de la vârsta de 17 ani, am cântat în mai multe formații,... citeste mai mult