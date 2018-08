Taierile ilegale in scadere puternica in padurile administrate de ROMSILVA

Volumul taierilor ilegale in padurile de stat administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a inregistrat o scadere de 19,67% in primele sase luni ale anului, comparativ cu primul semetru din anul trecut. Astfel, in primul semestru din acest an s-au inregistrat 15.623 de metri cubi taiati ilegal in padurile de stat administrate de Romsilva fata de 19.450 de metri cubi in perioada similara a anului trecut.

Se confirma astfel tendinta de diminuare semnificativa a volumului taierilor ilegale in padurile proprietate publica a statului, inregistrata in ultimii doi ani.

Pentru a preveni taierile ilegale, angajatii Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva au efectuat in total, in... citeste mai mult

