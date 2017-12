Prima zi din an are, pentru toţi creştinii ortodocşi, o întreită semnificaţie. Mai întâi, astăzi este praznicul împărătesc al “Tăierii imprejur” a Pruncului născut în urmă cu două milenii în ieslea Betleemului. Tot astăzi, este ziua Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul oraşului Cezareea Capadociei, precum şi începutul Noului An. Dintre toate, cea mai importantă sărbătoare este, de departe, Tăierea împrejur.

Astfel, când Pruncul Iisus s-a făcut de opt zile, a fost tăiat împrejur (potrivit obiceiului evreiesc) pe de o parte pentru ca să împlinească legea (“N-am venit să stric legea, ci s-o împlinesc”, spunea Domnul Iisus... citeste mai mult