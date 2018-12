Fostul selecţioner al naţionalei feminine de handbal a României, Gheorghe Tadici, s-a arătat nemulţumit înainte de debutul României la Campionatul European din 2018. Antrenorul a criticat obiectivul impus, dar şi mentalitatea cu care am plecat la turneul final.

„Eu cred că vom încheia pe locurile 3-8. Nu o spun aiurea. Ce obiectiv e ăsta 1-6? Explicaţi-mi! Problema e că noi la turneele finale nu mai mergem cu obiective clare. Atât am calculat noi calificarea la Jocurile Olimpice la Mondialele de anul trecut încât am uitat că la Olimpiadă poţi ajunge şi de... citeste mai mult