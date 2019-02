Cu două seri în urmă, s-a stins colega noastră de breaslă Miriam Eugenia Soare. Cu puțin înainte de a se ridica în lumea îngerilor, pe pagina sa de Facebook a apărut un răscolitor mesaj de rămas bun din care am ales aceste rânduri încărcate de o imensă durere: „Am plecat. Am făcut-o aseară, în liniște. Nu știu cum va fi lumea fără mine. Și nu voi ști niciodată”.

De parcă această nenorocire nu ar fi fost de ajuns, iată că, în social media, a apărut textul unei scrisori deschise pe care, în urmă cu un an, Miriam Eugenia Soare a adresat-o Ministrului Sănătății,Sorina Pintea. Scrisoare în care se... citeste mai mult