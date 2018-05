Vezi galeria foto

Datele Eurostat arată că cele mai reduse ponderi ale tinerilor care nu fac nimic se regăsesc în Olanda (5,9%), Luxemburg (6,6%), Suedia (6,8%), Malta (8%) şi Austria (8,4%). România are o poziţie defavorabilă în rândul statelor Uniunii Europene în ceea ce priveşte indicatorul NEET (acronimul pentru formularea „Not in Education, Employment or Training”), fiind pe locul cinci în 2017 în topul statelor cu cele mai mari niveluri ale acestui indicator, arată datele Eurostat. Continuarea pe ZFCorporate

ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului... citeste mai mult