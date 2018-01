Tabloul de bord bransat ale viitoarelor masini La prestigiosul salon CES din Las Vegas s-au prezentat ultimele idei in materie de tablou de bord pentru vehicule. Tabloul de bord a devenit creierul masinii in epoca vehiculelor electrice si autonome

Intre 9 si 12 ianuarie s-a tinut la Las Vegas prestigiosul salon CES, destinat tehnologiilor de consum. Este locul de antrenament al inovatiilor ce urmeaza sa ia drumul pietii.

Ca de obicei, sectorul vehiculelor a fost unul dintre cei rasfatati. Anul acesta o tema a fost dominanta: tabloul de bord. In contextul aparitiei vehiculelor electrice si autonome tabloul de bord devine, inconturanabil, piesa de rezistenta a masinii.... citeste mai mult