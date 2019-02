Mariana Solomon, șefa Direcției Județene de Tineret și Sport a prezentat prefectului județului Constanța, Dumitru Jeacă, raportul de evaluare pe anul 2018 al DJTS Constanța. Cu această ocazie, Solomon a anunțat că este foarte probabil ca tabăra pentru copii New Paradis, din Eforie Sud,cu o capacitate de 460, să intre în reparații capital chiar anul acesta.

DJTS Constanța are în administrare 7 baze sportive: Sala Sporturilor, Complex Sportiv Tomis, Hotel Sport, Restaurant Sport și Bar Expres, Teren complex Badea Cârțan, complex sportive Triunghi și sediul DJTS. De asemenea, direcția are în administrare 4 centre de agreement (tabere turistice) :... citeste mai mult

