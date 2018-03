Tãranii vasluieni vor fi consiliati sã se asocieze

Ministerul Agriculturii doreste sã consilieze fermierii sã se asocieze in oerganizatii profesionale. În acest sens, se aflã in desfãsurare pe SEAP licitatia deschisã pentru atribuirea contractului privind ‘Consiliere acordatã producãtorilor agricoli in vederea infiintãrii si dezvoltãrii formelor asociative in sectorul agricol’. Procedura a fost lansatã pe sapte loturi la nivel national, iar termenul limitã pentru depunerea ofertelor este data de 29 martie 2018, ora 16.00. La nivel national, se preconizeazã consilierea a 10.000 de producãtori agricoli, din primul lot fãcand parte judetele Vaslui Bacãu, Botosani, Iasi,... citeste mai mult