Principalul furnizor al soluției SAP business one pe piața locală,System Innovation romania, a obținut o dublare a vânzărilor în 2017.Rezultatele au la bază creșterea complexității proiectelor, atât ca funcționalități, cât mai ales ca număr de utilizatori.

Compania a finalizat cu 25% mai multe proiecte în 2017 și a adăugatîncă 350 de utilizatori în comunitatea SAP Business One. Un indicator relevant este creșterea cu 50% a numarului mediu de utilizatori pe proiect. Astfel, în 2017, această valoare a ajuns la 18 utilizatori/proiect, față de doar 12 în 2016. Interesul arătat de companiile mici si medii soluției SAP Business One a fost ridicat, cu

precadere în domeniile productie, distributie d citeste mai mult

