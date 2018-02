System Innovation Romania incheie 2017 cu dublarea vanzarilor Principalul furnizor al solutiei SAP Business One pe piata locala, System Innovation Romania, a obtinut o dublare a vanzarilor in 2017. Rezultatele au la baza cresterea complexitatii proiectelor, atat ca functionalitati, cat mai ales ca numar de utilizatori.

Compania a finalizat cu 25% mai multe proiecte in 2017 si a adaugat inca 350 de utilizatori in comunitatea SAP Business One. Un indicator relevant este cresterea cu 50% a numarului mediu de utilizatori pe proiect. Astfel, in 2017, aceasta valoare a ajuns la 18... citeste mai mult