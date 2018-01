Sydney: Duminica este cea mai caniculara zi din 1939 Sydney s-a topit duminica, in cea mai fierbinte zi inregistrata din 1939, temperaturile in unele parti ale orasului ajungand la niveluri caniculare de 47,3 grade Celsius, informeaza DPA.

pixab International Biroul de Meteorologie a declarat initial ziua ca fiind cea mai calda inregistrata vreodata in regiunea metropolitana a orasului australian in momentul in care termometrele aratau 47,1 grade in suburbia de vest Penrith. Cu toate acestea, serviciul de prognoza a afirmat mai tarziu ca a omis un record de 47,8 grade... citeste mai mult

