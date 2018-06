Elina Svitolina a vorbit la conferința de presă despre înfrângerea suferită în fața Mihaelei Buzărnescu.

"Nu știam prea multe despre ea pentru că a urcat rapid în clasament. Dar am urmărit câteva filmulețe.

De fapt, eu am fost ieșită din formă, nu mi-am găsit ritmul și jocul și chiar m-am zbătut, dar ea jucat un tenis excelent, a fost pe minge de fiecare dată și nu am putut face prea multe", a spus Svitolina.

Întrebată ce viitor îi prevede româncei, Elina a răspuns:

"Cred că joacă un tenis bun, nu am văzut-o cum evoluează pe hard, îi știu rezultatele.... citeste mai mult

