Peste 300 de persoane s-au adunat duminică, în Piaţa Victoriei, să protesteze, scrie Agerpres.

Protestatarii suflă în vuvuzele şi poartă pancarte cu mesaje precum: "Uniţi salvăm Roşia Montană"; "Resetare nu schimbare", "Nu ne scoateţi din sărite. Roşia Montană".

Ei poartă steaguri tricolore şi ale Uniunii Europene şi scandează lozinci precum "PSD, ciuma roşie", "Hoţii, hoţii", "Cuib de hoţi şi mafioţi".

La eveniment este prezent şi senatorul USR Mihai Goţiu. "Am venit din foarte multe motive, am venit pentru Justiţie, dar Justiţie în mod real, am venit pentru Roşia... citeste mai mult