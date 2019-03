In ziua de 27.02.2019, politistii braileni l-au retinut pe un tanar, in varsta de 21 de ani, din Braila, banuit ca, in perioada 21 – 26 februarie, ar fi comis 4 infractiuni de furt calificat. In fapt, in noaptea de 26 februarie 2019, la ora 23:50,...

Info Braila, 1 Martie 2019