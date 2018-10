La Iaşi, sute de persoane au votat pe listele suplimentare în secţiile de lângă Mitropolie. Oamenii veniseră cu autocarele, să se închine la moaştele Sfintei Parascheva. Ilinca Nazarie, de la TVR Iaşi, ne spune cum a decurs ziua de vot acolo.

Pelerinii, vot pe listele suplimentare EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: La Secția de votare nr. 30 din centrul Iașului, cea mai apropiată de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, sunt 1077 de persoane pe listele permanente, a transmis Ilinica Nazarie, de la TVR Iași. Dintre aceștia, aproximativ 50 și-au exprimat opțiunea electorală. Însă peste 600 au votat pe listele suplimentare. Au venit în... citeste mai mult

ieri, 22:46 in Politica, Vizualizari: 39 , Sursa: TVR in