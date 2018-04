Aroximativ 207 milioane de ouă distribuite de o fermă din Carolina de Nord au fost retrase de pe piaţa americană după ce peste 20 de persoane s-au îmbolnăvit de Salmonella. „Ouăle provenite de la Rose Acre Farms, ţinutul Hyde, Carolina de Nord, ar putea fi contaminate cu o formă de Salmonella care poate provoca o infecţie gravă”, a anunţat Administraţia Americană pentru Alimente şi Medicamente (FDA).

