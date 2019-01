Sute de mii de oameni au numărat secundele până la intrarea în noul an în Times Square din New York, unde au urmărit coborând tradiţionala sferă de cristal care dă startul lui 2019 şi focurilor de artificii, relatează dpa.

Măsurile de securitate au fost stricte, autorităţile desfăşurând mii de poliţişti, inclusiv unii înarmaţi cu puşti.

New-yorkezii şi turiştii s-au adunat luni în Times Square în pofida unei ploi reci "care a udat confetti şi orice altceva", a relatat New York Daily News.

Bebe Rexha a cântat melodia "Imagine" a lui John... citeste mai mult

