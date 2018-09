La spitalul județean Constanța are loc conferința de presă pentru prezentarea bilanțului sezonului estival.

Prezenți sunt managerul spitalului, Cătălin Grasa şi medicul Rodica Tudoran.

"Tragem linie și am mai trecut peste un sezon, care s-a soldat cu un număr de 41.000 de pacienți.

A fost o vară de foc", a spus Grasa în debutul conferinței.

El a ținut să le mulțumească colegilor. Acest spital își face treaba și nu cred că au fost sincope.

Eu le ofer suportul colegilor mei, astfel încât activitatea din spital să se facă normal. Nu am vazut să apară structuri noi, dar ar... citeste mai mult