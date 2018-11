București, 12 noiembrie 2018 - Campionatul Național de Super Rally revine cu o nouă etapă în acest weekend, Trofeul București 1 UniCredit Leasing powered by Opel având loc pe data de 17 noiembrie în București. Este a treia etapă în acest an după evenimentele de la Târgu Mureș, din 23 iunie, și Craiova, din 15 septembrie. Primele două ediții s-au bucurat de un real succes, peste 10.000 de spectatori fiind prezenți la rundele desfășurate în Ardeal și Oltenia.

Trofeul București 1 UniCredit Leasing powered by Opel va aduce în capitala României 36 de... citeste mai mult