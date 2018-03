În Bucureşti, slujbele de sfinţire a locuinţelor au început deja, deşi, conform tradiţiei, ar trebui să se facă abia peste o lună. Preotul unei parohii ne-a explicat, însă, motivul: sunt prea multe case în care trebuie să ajungă şi nu are voie să ocolească niciun credincios. Aşa că a lipit afişe în care a anunţat programul vizitelor.

Printr-un afis, care infatiseaza Invierea Domnului, enoriasii sunt anuntati ca preotul le va bate la usa ca sa le sfinteasca locuintele. Un gest cel putin neobisnuit avand in vedere ca mai sunt trei saptamani pana la Paste, iar traditia spune ca sfintirea cu agiasma mică se face in Saptamana Luminata.

azi, 21:22