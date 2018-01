Sute de americani si britanici au sarbatorit Ziua fara Pantaloni Sute de oameni din America si Marea Britanie au mers, duminica, la metrou in lenjerie intima, cu ocazia Zilei fara Pantaloni, sarbatorita anual in zeci de orase din intreaga lume. Foto: Twitter/ batmatdc International Totul s-a intamplat duminica in Los Angeles, Berlin, Ierusalim, Londra si New York.

Evenimentul isi propune sa induca o stare de relaxare si amuzament pasagerilor.

