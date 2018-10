Politia l-a identificat pe suspectul in atacul de la o sinagoga din Pittsburgh, SUA, ca fiind Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, conform CNN si KDKA-TV, scrie USA TODAY.

FBI trateaza incidentul ca fiind o crima a urii si coordoneaza investigatia, a informat Wendell Hissrich, directorul Sigurantei Publice din Pittsburgh.

Opt persoane au fost ucise si altele ranite intr-un atac armat la o sinagoga in Pittsburgh. Surse din politie au declarat ca atacatorul a intrat in cladire si a strigat: „Toti evreii trebuie sa moara”. Au fost impuscate si alte persoane, dar gravitatea ranilor lor nu este cunoscuta.

„Locul crimei arata oribil. Este... citeste mai mult