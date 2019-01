Mugurel Surupăceanu a făcut o declarație, exclusiv la Antena 3, după ce a fost achitat definitiv în dosarul în care era acuzat de instigare la complicitate la abuz în serviciu.

”Prima oară am fost chemat la DNA în 2008. El a fost transmis prin 2015 la structura teriotrială. Nu am fost sunat, ci am primit doar o citație. A fost o etapă dificilă, a fost foarte greu. O luptă grea pe care mi-am asumat-o și am dus-o cu încrederea că adevărul va fi pus în matca lui de către justiție.

Am avut dreptate. Am avut noroc de judecători corecți, vorbesc în mod special de cei de la... citeste mai mult