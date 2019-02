La pachet cu agentul României la CEDO, sub autoritatea lui Tudorel Toader va fi mutat şi avocatul României la Curtea de Justiţie a UE, susţin sursele citate. Cei doi agenţi ai României au funcţionat până acum sub autoritatea directă a premierului sau în subordinea MAE. De ce insistă Tudorel Toader să-i aducă sub comanda sa? ”Plângerea făcută de Laura Codruţa Kovesi la CEDO va ajunge zilele viitoare la Guvern, care trebuie să formuleze un punct de vedere. Tudorel Toader are o dispută personală cu fostă şefă a DNA,... citeste mai mult

acum 14 min. in Politica, Vizualizari: 8 , Sursa: Adevarul in