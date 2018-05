Marea Britanie nu i-a prelungit viza oligarhului Roman Abramovich, patronul rus al echipei de fotbal Chelsea, după ce a expirat luna trecută, potrivit celor patru surse citate de Financial Times.

Abramovich, al 13-lea cel mai bogat om din Marea Britanie, potrivit Sunday Times, cu o avere de 12,5 miliarde de dolari, a părăsit Marea Britanie după ce viza sa de investitor a expirat şi nu a participat la finala cupei FA pe care Chelsea a câştigat-o cu scorul de 1-0.

