Jurnalistul Radu Tudor a prezentat, pe surse, lista locurilor eligibile a PNL pentru alegerile europarlamentare.

”Din mai multe surse PNL, lista acestui partid pentru europarlamentare este urmatoarea :

Crin Antonescu Vasile Blaga Mircea Hava Sigfried Muresan Cristian Busoi Dan Motreanu Vlad Nistor Daniel Buda Am mentionat doar pozitiile eligibile, la un scor de 21-22% pentru PNL, cat are acum in sondaje. Ordinea celor mentionati pe lista sufera modificari de la o luna la alta. Numele, mai putin, dar nu imposibil” arată Radu Tudor pe blog.

citeste mai mult