Preşedintele PSD Liviu Dragnea îi cerea ziele trecute ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu, să vină cu o propunere pentru funcţia de ambasador în Israel, neocupat de mai bine de un an. Potrivit unor surse diplomatice, prima şansă pentru a pleca la Tel Aviv o are Monica Gheorghiţă, secretar de stat în MAE pentru Afaceri Globale, promovată în funcţie în ianuarie 2017 de guvernarea PSD. Monica Gheorghiţă a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, are un master în relaţii internaţionale la SNSPA şi un doctorat în... citeste mai mult

acum 54 min. in Politica, Vizualizari: 63 , Sursa: Adevarul in