În plus, printre surprizele puse la cale de Cine Globe pentru săptămâna următoare se numără:



• Vineri, 6 aprilie, la orice bilet cumparat primesti o punga de popcorn din partea casei.

• Iepurasul de Paste a ajuns deja la Cine Globe si a ascuns surprize in salile de cinema in care vor rula filme pentru copii, in perioada 5 - 12 aprilie!



Botoșăneni cinefili pot vedea în perioada 6-12 aprilie avanpremierele: A quiet place (Fără zgomot), Rampage (Scăpați de sub control), Interzis la sex și premierele Maya the Bee, Peter Rabbit.



