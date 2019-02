Cuplurile care vor să-şi unească destinele au ocazia să profite de experienţa în domeniu şi de diversitatea mare de servicii de nuntă care le sunt puse la dispoziţie de o florărie cu renume în Suceava, Mi Alma.

Prezentă în fiecare an la Târgul de Nunţi de la Shopping City Suceava, Mi Alma are amenajat un stand impresionant chiar la intrarea în centrul comercial, înainte de zona food-court.

„La ediţia din acest an a Târgului de Nunţi venim cu o ofertă completă pentru viitorii miri – tot ce ţine de decorul pentru sala de nuntă, de la feţe de masă, huse de scaune, şervete de brocart, decorul mesei de prezidiu, aranjamente naturale...... citeste mai mult