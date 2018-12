A fost o seară mare la Antena 1 la emisiunea Chefi la cuţite. Elisabeta Ene, mătușa lui Cătălin Scărlătescu nu și-a mai văzut nepotul de foarte mult timp, chiar dacă doamna Elisabeta are un loc special în inima lui chef Scărlătescu.

A venit la „Chefi la Cuțite” să-i facă o surpriză. Cum a reacționat nepotul când își va vedea matușa preferată?

Pentru Cătălin Scărlătescu a gătit ciorbă de curcan cu tăieței de casă.

„Mă numesc Ene Elisabeta. Mă bucur că am ajuns aici”.



Trebuie să facem precizarea că Elisabeta Ene este din Limanu judeţul Constanţa.

„Noi am ținut secret, n-am vrut să spunem nici la neamuri,... citeste mai mult