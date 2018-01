Florin Niţă (30 de ani) se desparte azi de FCSB. Goalkeeperul pleacă la Praga să semneze contractul cu Sparta, echipă la care va fi din nou coleg cu Nicuşor Stanciu. Digisport.ro a aflat că Gigi Becali a bătut palma cu oficialii grupării din Cehia.

Sparta Praga va plăti în schimbul portarului două milioane de euro + 500.000 de euro bonus, dacă echipa din Cehia se va califica în UEFA Champions League în următorii 4 ani. La Sparta, Niţă va avea un salariu de 500.000 de euro pe an, plus bonusuri. La FCSB, portarul câştiga 180.000 de euro pe an, scrie digisport.

