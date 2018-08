Daniel Ricciardo va fi noul pilot Renault Sport Formula One Team în sezonul 2019 şi va face echipă cu Nico Hülkenberg.

In vârstă de 29 de ani şi originar din Perth, Australia, Daniel devine pilot titular al echipei Renault Sport Formula One pentru următoarele două sezoane.

Pilotul australian a obţinut 7 Grand Prix-uri şi a urcat pe podium de 29 de ori. Daniel cunoaşte foarte bine echipa Renault, pentru că a concurat în mai multe serii Renault de juniori în perioada 2007 - 2011 şi a pilotat monoposturi cu motoare Renault în F1 din 2014.

Jérôme Stoll, Preşedinte, Renault Sport Racing: «Renault a decis să se întoarcă în... citeste mai mult

