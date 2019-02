Asociatia Avanti in colaborare cu Centrul de Transfuzie Botosani, initiaza in decursul lunii martie, Campania "De mărţişor donează săge, salvează o viaţă". Fiecare persoana care va dona, ca urmare a campaniei, va primi din partea Asociatie Avanti o felicitare hand made, realizata de copii Complexului Ciresarii.



Persoanele donatoare vor fi trecute intr un registru si pentru fiecare se va aloca din bugetul asociatiei suma de 30 lei, suma care va fi folosita pentru ajutorarea familiilor nevoiase din judet, in preajma Sarbatorilor...

