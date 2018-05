Tehnoclima General Contractor, companie deţinută în proporţie de 50% de One United Properties este în „cursă” pentru construcţia primei faze a proiectului rezidenţial AFI City dezvoltat de AFI Europe în partea de nord-vest a Capitalei, potrivit datelor din piaţă.

